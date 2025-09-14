韓国ドラマ「宮廷女官チャングムの誓い」や、映画「親切なクムジャさん」「JSA」などで知られる女優のイ・ヨンエ（54）が8日、YouTubeコンテンツ「乾杯するお兄さんシン・ドンヨプ」に出演し、飲酒シーンを「子どもに見られるのではないか」と不安を露わにした。 【写真】カワイイ笑顔は衰え知らずお酒が入ってちょっとユルんだイ・ヨンエ MCのシン・ドンヨプ（54）は、数多くの広告モデルを務めてきたイ・ヨンエ