ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、キャラクターアートと英文の刺繍が楽しい、ディズニーデザイン「刺繍カットソーチュニック」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「刺繍カットソーチュニック」 © Disney 価格：3,490円（税込）サイズ：S、M、L