気象台によりますと、九州北部地方では前線の影響で大気の状態が非常に不安定となっています。福岡県八女市黒木町では午前5時10分までの1時間に32.5ミリの激しい雨を観測しました。福岡県では今夜はじめ頃にかけて局地的に雷を伴った大雨となる恐れがあります。14日、福岡県内で降る雨の量は、多い所で1時間に40ミリ、15日正午までの24時間で80ミリと予想されています。気象台は土砂災害に警戒するよう呼びかけています。