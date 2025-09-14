海藻は栄養価が高く、環境負荷の低い持続可能な食品として注目されていますが、西洋ではあまり食べられていません。この理由を探るため、ブルネル大学ロンドン校などの研究チームが、海藻を日常的に食べる日本と、食べる習慣がほとんどないイギリスで比較調査を行いました。Who eats seaweed? Barriers and motivations in Japan versus the United Kingdom - ScienceDirecthttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S09