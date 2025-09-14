ファッションアイテムから便利グッズまで、豊富なラインナップが魅力の「ベルメゾン」今回は、華やかな色使いで寝室を明るくしてくれる「ムーミン」デザインのダニを通しにくい掛け布団カバーを紹介します☆ ベルメゾン「ムーミン」 ダニを通しにくい掛け布団カバー サイズ・価格：シングル・6,990円(税込)、セミダブル・7,990円(税込)、ダブル・8,990円(税込)洗濯機：使用可（洗濯ネット使用）仕様：ずれ防止ひも