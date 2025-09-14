◆世界陸上、第２日（１４日、国立競技場）ナイトセッションの見どころを紹介する。男子４００メートル予選には共に３大会連続出場の中島佑気ジョセフ（富士通）、佐藤風雅（ミズノ）が出場。男子１００メートル準決勝は、昨年のパリ五輪覇者で、日本のアニメファンを公言しているノア・ライルズ（米国）らが出場する。前日の予選ではスタート前にドラゴンボールの「かめはめ波」ポーズを披露して会場を沸かせた。男子走り