◆新国立劇場「国立劇場九月歌舞伎公演」（２７日千秋楽）“鴈治郎はん”をご存じか。歌舞伎ファンなら先刻ご承知、映画「国宝」を見た方なら吾妻千五郎を演じた上方歌舞伎の大物役者。重厚な存在感で多彩な役柄をこなす４代目中村鴈治郎（６６）である。今月は「仮名手本忠臣蔵」の二段目で大名・桃井若狭之助、九段目で家老・大星由良之助の２役をともに初役で勤めている。二段目、九段目の上演は久しぶりだ。若狭之助は恥