ＦＣ東京はＪ１リーグ第２９節、１５日のホーム・東京Ｖ戦（味スタ・午後７時キックオフ）に向けて小平グラウンドで最終調整した。東京ダービーで４月２日の東京Ｖホームでの対戦は、２―２のドロー。２４年に東京Ｖが１６年ぶりにＪ１昇格後、昨年の２試合を含めリーグ戦３試合連続で引き分けとなっている。ＦＣ東京がリーグ戦で東京Ｖに勝てば、０８年４月１２日（味スタ、アウェー）以来、実に６３６５日ぶり。練習後、松橋