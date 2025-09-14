俳優の日野友輔が１４日、初の写真集「ｈｉＳＴＯＲＹ１」（ワニブックス刊）の発売イベントを都内で行った。自ら企画、プロデュースした写真集で「刑事編」や「ボクサー編」などストーリー監修してさまざまな人物にふんした。「想像がふくらませられる作品になっている。刑事編で泥だらけになるところでは、工場の鉄粉や砂がたまっているところにダイブして転がって汚れをつけた」とリアリティーを追求したという。８月に終