ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、ハワイアンキルト風のアートがかわいい「ワッフル織のキルトラグ」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「ワッフル織のキルトラグ」ミッキーモチーフ © Disney サイズと価格：【約130×190】7,990円（税込）、【約190× 190】9,990円（税込）、【約190×240】11,990円（税