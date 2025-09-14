◇プロボクシングスーパーフェザー級6回戦堤麗斗（志成）《TKO1回2分18秒》ハビエル・マルティネス（米国）（2025年9月13日米ネバダ州ラスベガスアレジアント・スタジアム）アマ9冠の堤麗斗（22＝志成）が米ネバダ州ラスベガスのアレジアント・スタジアムでプロ3戦目に臨み、1回2分18秒TKO勝ちでデビュー3連勝を飾った。接近戦を仕掛けた堤はいきなり左ボディーをクリーンヒット。ロープ際に追い詰めるとフックとアッ