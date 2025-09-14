14日午前3時15分ごろ、宮城県多賀城市下馬4丁目の70代男性宅が燃えていると、近隣住民から110番があった。塩釜署によると、焼け跡から性別不明の2人の遺体が見つかった。住人5人のうち70代妻と40代女性と連絡が取れておらず、身元の確認を進めるとともに、出火原因を調べている。署によると当時、5人全員が在宅していた。40代息子と孫の10代女性が逃げる際にけがをし、骨折などの疑いで病院に搬送された。命に別条はない。70代