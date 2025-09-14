きょう未明、宮城県多賀城市で住宅1棟が全焼し、2人が死亡、2人がけがをしました。きょう午前3時すぎ、多賀城市の菊地稔さん（70）の住宅から火が出て、菊地さんの木造2階建ての住宅1棟が全焼しました。この火事で焼け跡から2人の遺体が見つかりました。菊地さんの家は5人暮らしで、このうち菊地さんの妻と40代の女性の2人と連絡が取れなくなっているということです。また、菊地さんの息子と10代の孫娘が逃げる際に骨を折るなどの