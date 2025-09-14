「陸上・世界選手権、女子１００メートル障害予選」（１４日、国立競技場）初の日本代表に選出された中島ひとみ（３０）＝長谷川体育施設＝は、し烈な３着争いに加わったが、１２秒８８の６組５着で準決勝進出を決めた。ゴール後、電工掲示板に予選通過が表示されると、口を手で覆い、喜びを噛みしめた。夫のハードル選手、豊田将樹も手を合わせて祈るように見守る中での快走だった。レース後、中島は「もう本当にここに至る