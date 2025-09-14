IVE、MONSTA Xなどを輩出した韓国の事務所「スターシップエンタテインメント」に所属する新ボーイズグループ・IDID（アイディッド）が、あす15日にデビューする。【写真】清涼感あふれる「IDID」メンバーソロカットIDIDは、同事務所がCRAVITY以来、約5年ぶりに世に送り出す新人ボーイズグループ。超大型プロジェクト『Debut’s Plan』を通じて“オールラウンダー”の実力を証明した7人で構成されている。プレデビュー活動です