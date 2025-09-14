メキシコで貨物列車と2階建てバスが衝突する事故が発生した。バスは2階部分の屋根が吹き飛ぶなど大破。この事故で10人が死亡し、61人が負傷した。貨物列車と2階建てバスが激突メキシコで8日朝に撮影されたのは、貨物列車とバスの事故直後の映像だ。現場ではバスが列車にくっつくように止まっていた。そこには乗客たちの姿も確認できる。乗客たちは「神様助けてください！」「助けて！」と声を上げ、救助を求めていた。現場で何が起