北海道エアポートは、パスポート取得キャンペーンを9月1日から2026年2月28日まで実施する。日本発行のパスポートを9月1日以降に新規取得または更新し、2026年2月26日までに帰着予定の海外旅行を予約のうえ、旅行出発前に申し込んだ北海道在住者のうち、先着200名にQUOカードPay5,000円分をプレゼントする。出発空港は札幌/千歳・稚内・釧路・函館・旭川・帯広・女満別のいずれかで、国内線の乗継旅程も対象となる。