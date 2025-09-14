アイモバイルは、ふるさと納税サイト「ふるなび」の旅行体験型返礼品「ふるなびトラベル」で、東京都大田区、岐阜県郡上市、宮城県仙台市の提供を開始した。ホテルアジール東京蒲田、郡上八幡 ホテル積翠園、ホテルJALシティ仙台など、対象となるホテルや飲食店での会計で、1ポイント＝1円相当として利用できる。「ふるなびトラベル」は、ふるさと納税先のホテルや飲食店などの提携店で無期限に利用できる電子ポイント「ふるなびト