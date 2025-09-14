大谷が特大49号アーチを放った(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間9月13日、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。1−4で迎えた3回の第2打席で49号ソロを放った。バックスクリーンへの豪快な一発で、メジャー史上6人目の2年連続50号本塁打に王手をかけた。【動画】完璧だ！バックスクリーンへ豪快弾の大谷翔平、49号アーチを放つ『NHK−BS』で解説を務めた井口資仁氏は「ライト方向へ飛んでいたら、間違