きょうは、停滞する前線の影響で西から東日本では日本海側を中心にくもりや雨となり、雷を伴った激しい雨が降る所もあるでしょう。中国と九州北部では、土砂災害等に厳重に警戒してください。その他の地域は概ね晴れそうです。あすは関東北部や北陸では雲の多い天気となりそうですが、その他の地域は高気圧に覆われ広く晴れるでしょう。ただし、午後はにわか雨や雷雨となる所がありそうです。予想最高気温は平年より高い所が多く、