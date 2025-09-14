クリスタル・パレスに所属する日本代表MF鎌田大地のパフォーマンスに高評価が与えられている。プレミアリーグ第4節が13日に行われ、クリスタル・パレスはサンダーランドと対戦し、0−0のドローに終わった。この試合にフル出場した鎌田は決定的なチャンスを演出するなど、好パフォーマンスを披露した。試合後、選手採点を発表したアメリカメディア『Sportsdunia』は鎌田にチーム最高タイとなる「7」点をつけ、「クリスタル・