ウクライナと国境を接するルーマニアは13日、ロシアの無人機が領空を侵犯したため戦闘機を緊急発進させたと発表しました。ロシアの無人機をめぐっては、今月10日にポーランド軍が領空侵犯をした複数の無人機を撃墜したと発表したばかりです。ロイター通信によりますと、ルーマニア国防省は13日、ロシアがウクライナ国境付近のインフラに対し攻撃を行った際、無人機がルーマニアの領空を侵犯したため戦闘機を緊急発進させたと発表し