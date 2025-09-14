地震や豪雨で甚大な被害を受けた輪島市の「おさよトンネル」と主要地方道「輪島浦上線」の本格復旧工事が始まります。輪島市の門前町と沿岸部の七浦地区を結ぶ「おさよトンネル」は、地震の影響によりひび割れが見つかっているほか、豪雨後には土砂が堆積していました。これまでに応急工事が行われていますが、現在の通行は地域住民や工事関係者のみに限られています。県では、早期の通行止め解除を目指し、あすからひび割れの補修