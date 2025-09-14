3連休中日の県内は、大気の状態が非常に不安定となっていて、気象台では、落雷や竜巻などの激しい突風に注意するとともに、加賀では、土砂災害に注意するよう呼びかけています。きょうの県内は、前線や低気圧に向かって、暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。けさにかけて、宝達志水やかほくなどで1時間に30ミリ以上の激しい雨が降りました。このあと夕方までは、雨の降り方や落雷や竜巻などの激