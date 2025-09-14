「クーペとコンバーチブル、どちらになさいますか？」ご縁あってレクサスの現行モデル5台を、約1ヵ月で一気乗りした話。前回ようやく最後の5台目にたどり着いたが長くなってしまい、まさかまさかの『レクサスLC500コンバーチブル』後編に突入である。お付き合いいただいている皆さまには、心から感謝申し上げます。【画像】5L V8自然吸気ユニット2UR-GSE搭載！レクサスLC500コンバーチブル全41枚さて前編にて過去の取材エピソー