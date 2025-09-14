◇女子ゴルフツアーソニー日本女子プロ選手権最終日（2025年9月14日茨城県大洗GC＝6840ヤード、パー72）最終組が9番を終えた時点で、金沢志奈（30＝クレスコ）が通算10アンダーで単独首位に立っている。3位から出た金沢はパー5の2番で1メートルにつけてバーディーを奪い、9番ではティーショットを右の林に入れながらパーセーブするなど前半を1バーディー、ボギーなしの35で回った。首位で出た桑木志帆（22＝大和ハ