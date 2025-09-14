立憲民主党の野田代表立憲民主党の安住淳幹事長は14日のNHK番組で、自民党総裁選後に見込まれる首相指名選挙を巡り、決選投票では野田佳彦代表への一本化を目指して他の野党に協力を呼びかける考えを示した。「勝てば政権を取ることになる。政権を一緒に担えるような環境づくりをする」と述べた。連立政権の在り方に関し「基本理念や政策が一致しないと駄目だと言われるが、自民党と公明党だって理念は違う」と指摘。物価高や