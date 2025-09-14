人気アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」と連携した静岡県浜松市の誘客イベント「シン・ハママツ計画」に、「初号機」をデザインした旅客機や市内飲食店とのコラボメニューなどが新たに加わることになった。観光客誘致に拍車をかける狙いだ。転車台などが印象的な同市の天竜浜名湖鉄道・天竜二俣駅は、映画「シン・エヴァンゲリオン劇場版」のモデル地とされる。アニメのテレビ放送から３０周年を迎えることなどから、市や同鉄道