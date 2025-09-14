宮城県警によると14日未明、同県多賀城市の住宅で「建物が炎に包まれている」と110番があった。焼け跡から2人の遺体が見つかり、逃げる際に2人がけが。住人の70代と40代の女性2人と連絡が取れておらず、身元の確認を進めている。