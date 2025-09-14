秋の夜空に輝く中秋の名月に合わせて、セブン‐イレブンから“月見”をテーマにした第3弾商品が登場します。9月16日（火）から全国で順次発売されるのは、丸型のおむすびや秋らしいスイーツ、てりやきバーガーやうどんなど計6品。見た目にも味わいにも「満月」を感じられるラインアップで、食欲の秋を彩ります。和洋バラエティ豊かな月見グルメで、心もお腹も満たされるひとときを楽しんでみませんか？