食べ物を喉に詰まらせたり、風呂やプールで溺れたりー。幼い子どもを取り巻く危険はさまざまだ。もし目の前で子どもに命の危険が迫ったら、どうすればいいか。第1子の娘は今、1歳7カ月。「いざという時の対処法を学びたい」と、岡山市内で開かれた小児救命講習に記者（31）が参加し、心肺蘇生の手順などを学んだ。【写真】子どもの危険、どうすれば！？対応方法とは子どもが倒れていて、息をしていない。すぐに胸骨圧迫を始め