JR秋田駅の昨年度の利用者が5年ぶりに1日平均で1万人を超えたことがわかりました。JRのまとめによりますと昨年度 秋田駅を利用した人は1日平均1万49人でした。2020年度に7456人になるなどコロナ禍で利用者が落ち込んでいましたが、2019年度の1万390人以来、5年ぶりに1万人台を回復しました。次いで県内のJRの駅で昨年度利用者が多かったのは、大曲で1日平均1965人、土崎が1812人、追分が1501人、横手が1064人などとなっています。