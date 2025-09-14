今季のチーム最長弾にファン騒然【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時間14日・サンフランシスコ）恐るべき飛距離にファンも驚愕の反応だった。ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で出場し、5試合ぶりとなる49号を放った。今季のチーム最長飛距離の454フィート（約138.4メートル）の一発にSNSでは「あまりにも飛んでびっくりや」「ボールが打ち砕かれた音がした」