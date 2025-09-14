久保建英が所属するレアル・ソシエダは現地９月13日に開催されたラ・リーガの第４節で、レアル・マドリーと対戦。前半に２点を奪われる厳しい展開となり、退場者を出した相手から１点しか奪えずに１−２で敗れ、開幕４戦未勝利となった。日本代表のアメリカ遠征から帰ってきた久保は、コンディションを考慮されたのか、今季初のベンチスタート。ビハインドの展開でもなかなか声は掛からず、ようやく投入されたのは66分からだっ