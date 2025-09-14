１３日、廿日市市の国道２号で道路の下に空洞が見つかり全面通行止めとなっていましたが、１４日未明に規制が解除されました。 国土交通省広島国道事務所によりますと、１３日廿日市市宮島口西の国道２号で道路が沈んでいるのを業者が発見したということです。 道路を掘って確認したところ横断方向に５ｍ、進行方向に４ｍ、深さ１．９ｍの空洞が確認されました。 この影響で１３日午後２時ごろから廿日市市の深江交差点から油ヶ