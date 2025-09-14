◇MLB ブルージェイズ5x-4オリオールズ（日本時間14日、ロジャース・センター）オリオールズの菅野智之投手がブルージェイズ戦に中5日で先発登板。前回登板で右足首に打球を受け、この日は左足にも打球を受けるハプニングがあったものの、6回4被安打1失点の好投を見せマウンドを降りました。なおチームはリードを守り切れず、痛恨のサヨナラ負けを喫しました。菅野投手は前回登板のドジャース戦では、右足首付近に打球が直撃し4回