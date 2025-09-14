「陸上・世界選手権・女子１００メートル障害予選」（１４日、国立競技場）ＴＢＳの中継で上村彩子アナウンサーが実況を担当した。女性アナウンサーの実況は１９９７年アテネ大会以来２８年ぶり。今大会ＴＢＳは４人の女性アナウンサーを実況に抜てきしている。同アナウンサーは自身も高校時代に１００メートル障害を経験。「高校生の時に専門としてやっていて、打ち込んできました。世界陸上の舞台で実況ができること、とて