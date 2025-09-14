テレビ朝系「仮面ライダーガヴ」で仮面ライダーヴァレン／辛木田絆斗役で注目の俳優・日野友輔（２３）が１４日、都内でファースト写真集「ｈｉＳＴＯＲＹ１」（ワニブックス）の発売記念イベントに登場した。写真集は、日野自身がストーリーを監修した意欲作。「ビジュアル面はもちろん気にしていたんですが、役として、物語の説得力というところで楽しんでもらいたい」と話し、自己採点については「９９点！あと１点は伸び