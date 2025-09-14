■東京2025世界陸上競技選手権大会男子1500m予選（14日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手男子1500mの予選が行われて飯澤千翔（24、住友電工）は1組に登場し、3分41秒76でこの組13位となり、予選敗退となった。日本選手権では3分36秒81の大会記録で2年連続3度目の優勝を果たした飯澤、序盤は先頭集団についていった。中盤に差し掛かると前回ブダペストの金メダリスト・J.カー（27、イギリス）