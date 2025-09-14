「ジャイアンツ−ドジャース」（１３日、サンフランシスコ）ドジャースの大谷翔平投手が四回の第３打席で見逃し三振に倒れた。微妙な判定に対し、球審に対して右手を出しながら感情を露わにした。２死からロートベットが左前にポトリと落ちる安打で出塁。走者を置いての打席で、初球の低め変化球を冷静に見極めた。２球目の低めもバットを出さなかった。３球目の低めも見極め３ボールに。４球目、５球目とアウトローの変化