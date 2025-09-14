◆世界陸上第２日（１４日、国立競技場）女子１００メートル障害予選で、初代表の中島ひとみ（長谷川体育施設）は１２秒８８の６組５着で１５日の準決勝に進んだ。レース後のインタビューでは福部真子とともに準決勝へ進んだことを喜び「このユニホームの姿をたくさんの方に見せられたことを幸せに思います。日本記録を狙っているので、準決勝は当たって砕けろでいきます」と約束した。今季は５月のセイコー・ゴールデングラ