◆世界陸上第２日（１４日、国立競技場）女子１００メートル障害予選で、昨年のパリ五輪代表・福部真子（日本建設工業）が１２秒９２の５組４着。各組上位３人には入れなかったが、各組４位以下の中でタイム上位６人に入り、１５日の準決勝に進んだ。「アップでも海外選手に怖じ気づいてしまった。会場に入ったらたくさんの声援が聞こえて、クヨクヨなんかしてる場合じゃないと思わせてもらった。準決勝では日本記録をしっかり