ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、敵地サンフランシスコでのジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。第２打席に今季４９号本塁打をバックスクリーンに叩き込み、２年連続の５０発に王手をかけた。これぞ打った瞬間だった。３点差を追う３回先頭で打席を迎えた大谷は相手先発右腕・ウェブが２球目に投じた甘く入ったシンカーを見逃さなかった。強振した打球はバックスクリーンに一直線。大谷は