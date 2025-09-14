勝負の行方は最終決戦へ――。カーリングの２０２６年ミラノ・コルティナ五輪最終予選日本候補決定戦最終日（１４日、北海道・稚内市みどりスポーツパーク）、決勝の第２戦が行われ、フォルティウスがＳＣ軽井沢クラブに勝利した。決勝は１次リーグの結果を持ち越した３戦先勝方式で実施。１３日の試合は３―１１で敗れており、この試合で負ければ五輪への道が閉ざされる。前半の５エンド（Ｅ）は３―３で折り返すも、第６Ｅに