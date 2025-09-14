◆世界陸上第２日（１４日、国立競技場）女子１００メートル障害予選で、昨年のパリ五輪代表・田中佑美（富士通）が１３秒０５の２組６着で敗退した。レース後は「もうちょっと行けるかなって思ってたんですけど、厳しかったです」とコメント。大歓声の前で走り終え「競技場に入る時も、スタート前も、なんならコールの中まですごい拍手喝采で、日本人だけじゃなくて、大会全体を盛り上げようっていう皆さんの気がすごい伝わっ