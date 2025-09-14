川田将雅騎手＝栗東・フリー＝は９月１４日、ダイヤモンドノット（牡２歳、栗東・福永祐一厩舎、父ブリックスアンドモルタル）に騎乗した阪神２Ｒ・２歳未勝利（芝１４００メートル、１０頭立て）を勝ち、ＪＲＡ通算２１００勝を達成した。史上７人目で、現役では武豊騎手＝栗東・フリー＝、横山典弘騎手＝美浦・フリー＝、柴田善臣騎手＝美浦・フリー＝に続く４人目で、通算１万２９４７回目の騎乗での到達。初騎乗は２００４年