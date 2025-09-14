【試合映像】DeNA 主砲の一撃でヤクルトに連勝｜https://youtu.be/D44vUkKun-8 ＜2025年9月13日（土）プロ野球 ヤクルト 2-6 DeNA ＠神宮＞ クライマックスシリーズ進出へ負けられない戦いが続くDeNA。 ここに来て状態を上げてきたのが主砲オースティン選手だ。シーズン終盤の大事な一戦となったヤクルト戦において、彼の一撃がチームに勝利をもたらした。 試合はDeNAが主導権を握り、最終的に6対2で