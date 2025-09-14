話を聞いたとしえさん（仮名）は、風邪をひいた後、微熱が何カ月も続きました。次第に体調が優れない日が増え、ついには1カ月の検査入院をすることに。あらゆる検査を受けても原因がわからない状態が長く続き、ようやく「家族性地中海熱」の診断がついたときには、驚きよりもまず「ホッとした」と言います。完治する治療法のない難病と向き合いながらの生活、病気とともに生きる今の思いなどを語ってもらいました。 ※本記事は、