遠藤雄弥インタビュー前編俳優の遠藤雄弥（38）が主演を務める映画「男神」（井上雅貴監督、9月19日公開）。YouTubeで朗読され「今までで一番怖い話」と話題を呼んだ原作をもとに、家族愛とファンタジーを織り交ぜた異色のホラー作品だ。全国で母子の失踪事件が相次ぐ中、謎の「穴」に消えた息子を追って父親（遠藤）が禁忌の領域に足を踏み入れる物語。遠藤はどう受け止めたのか。（前後編の前編）＊＊＊【写真】衝撃映像の連