元TOKIOの松岡昌宏（48）が13日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。元乃木坂46で女優の生駒里奈（29）について語った。今回のゲストの女優・山谷花純は「松岡さんがこの間まで（舞台で）ご一緒した、生駒里奈が親友で」と明かし、「昨日、ちょうど“松岡さんとご一緒する”って」と連絡したという。すると、松岡は「俺、昨日生駒ちゃんに、とうきび（トウモロコシ）送った